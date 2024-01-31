ЦБ призвал предоставить банкам возможность запрета операций в мессенджерах

Возможность запрета любых операций в мессенджерах может появиться в онлайн-банках России. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Германа Зубарева.

Такие рекомендации были направлены регулятором кредитным организациям в свете того, что мессенджерами стали активно пользоваться мошенники.

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Банк России напомнил в своих материалах правила работы в мессенджерах с соблюдением мер по защите персональных данных и требований информационной безопасности. Зампред ЦБ также предупредил, что при осуществлении банковских операций можно пользоваться только одобренными Роскомнадзором мессенджерами.

Вместе с тем Зубарев подчеркнул, что полностью запрещать кредитным организациям общение на этом направлении с клиентами нельзя, в частности, из-за исчезновения из онлайн-магазинов некоторых приложений. Это сделало мессенджеры одним из каналов коммуникации, подчеркнул зампред Банка России.

Ранее в пресс-службе Центробанка заявили, что мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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