Банк России рассказал, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников

Центробанк России собрал подборку популярных фраз телефонных мошенников, сообщает «РЕН ТВ».

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Аферисты часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Однако существуют фразы, которые они особенно любят. Злоумышленники часто сообщают об «оформлении заявки на кредит». В этом случае лучше сразу прекратить разговор. Также не стоит разговаривать с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка».

Следует остерегаться фразы «специальный или безопасный счет». Мошенники используют и слова о проводящихся следственных действиях, попытках похитить деньги и подозрительных операциях.

Регулятор отмечает, что работники следственных органов не проводят процессуальные действия по телефону, а банки могут заблокировать подозрительные операции без участия клиента.

Ранее стало известно, что мошенники в новогодние праздники активно используют схему обмана, в рамках которой рассылают поддельные письма якобы от служб доставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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