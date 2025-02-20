ЦБ призвал к ответственности для сотрудников банков, допустивших мошенничество

Центробанк считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, которые не предотвратили мошенничество, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры"», - отметила она.

Глава регулятора подчеркнула, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают и отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий. По данным Банка России, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за 2024 год достиг 12,8 млрд рублей. При этом размер операций, которые были совершены без согласия клиентов, увеличился до 26,9 млрд рублей.

Юрист Сергей Хаустов в пресс-центре НСН заявил, что банки являются ключевыми бенефициарами всей системы преступных действий телефонных мошенников в РФ. Он отметил, что его выводы основываются на конкретных судебных актах, передает «Радиоточка НСН».

