ЦБ призвал к ответственности для сотрудников банков, допустивших мошенничество
Центробанк считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, которые не предотвратили мошенничество, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры"», - отметила она.
Глава регулятора подчеркнула, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают и отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий. По данным Банка России, объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших банках за 2024 год достиг 12,8 млрд рублей. При этом размер операций, которые были совершены без согласия клиентов, увеличился до 26,9 млрд рублей.
Юрист Сергей Хаустов в пресс-центре НСН заявил, что банки являются ключевыми бенефициарами всей системы преступных действий телефонных мошенников в РФ. Он отметил, что его выводы основываются на конкретных судебных актах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru