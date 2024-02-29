ЦБ призвал финорганизации минимизировать участие в операциях с криптовалютами

С учётом того, что физические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, регулятор разработал рекомендации, с целью снижения таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций.

«У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска», - указали в ЦБ.

Также банкам рекомендуется не оказывать услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов, чья доходность будет зависеть от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей.

Ранее зампредседателя Центробанка РФ Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

