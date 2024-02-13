Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 млрд рублей

По данным регулятора, всё же злоумышленники смогли без согласия граждан провести в прошлом году 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом на 11,5% увеличились потери клиентов российских банков - до 15,8 млрд рублей.

«Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников», - указали в Центробанке.

Отмечается, что самым популярным платёжным инструментом у мошенников остаются переводы по банковским картам, именно с них было похищено больше всего денег.

Ранее замглавы Центробанка Герман Зубарев заявил, что с 25 июня 2024 года россиянам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, российские банки возместят потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

