ЦБ предупредил о росте цен из-за повышения спроса и ослабления рубля

Банк России видит риски увеличения текущих темпов роста потребительских цен и, как следствие, ускорения инфляции в годовом исчислении. Такой механизм может быть раскручен увеличивающимся потребительским спросом с одновременным ослабление рубля.

Такие выводы содержатся в бюллетене регулятора под названием «О чем говорят тренды». Как отметили в Центробанке, в случае реализации вышеозначенного сценария, может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики для обеспечения уровня инфляции не выше прогнозного уровня в 2024 году в районе 4%.

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

По оценке ЦБ, общий спрос во второй половине текущего года и далее должен быть сдержан за счёт снижения нынешнего ненефтегазового дефицита бюджета до значения, определённого бюджетным правилом. Как уточняет регулятор, в апреле – мае фиксируется все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары производителями.

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки для снижения инфляционного давления. Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрёк повышение налогов государством из-за текущего дефицита бюджета в 3,4 трлн рублей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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