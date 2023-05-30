ЦБ предупредил о росте цен из-за повышения спроса и ослабления рубля

Банк России видит риски увеличения текущих темпов роста потребительских цен и, как следствие, ускорения инфляции в годовом исчислении. Такой механизм может быть раскручен увеличивающимся потребительским спросом с одновременным ослабление рубля.

Такие выводы содержатся в бюллетене регулятора под названием «О чем говорят тренды». Как отметили в Центробанке, в случае реализации вышеозначенного сценария, может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики для обеспечения уровня инфляции не выше прогнозного уровня в 2024 году в районе 4%.