ЦБ предупредил о росте цен из-за повышения спроса и ослабления рубля
Банк России видит риски увеличения текущих темпов роста потребительских цен и, как следствие, ускорения инфляции в годовом исчислении. Такой механизм может быть раскручен увеличивающимся потребительским спросом с одновременным ослабление рубля.
Такие выводы содержатся в бюллетене регулятора под названием «О чем говорят тренды». Как отметили в Центробанке, в случае реализации вышеозначенного сценария, может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики для обеспечения уровня инфляции не выше прогнозного уровня в 2024 году в районе 4%.
По оценке ЦБ, общий спрос во второй половине текущего года и далее должен быть сдержан за счёт снижения нынешнего ненефтегазового дефицита бюджета до значения, определённого бюджетным правилом. Как уточняет регулятор, в апреле – мае фиксируется все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары производителями.
ЦБ не исключает повышение ключевой ставки для снижения инфляционного давления. Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрёк повышение налогов государством из-за текущего дефицита бюджета в 3,4 трлн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию с севера края
- ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина
- Кабмин отверг законопроект об обращении к чиновникам через соцсети
- В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов
- До 15 выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове
- Люди погибли из-за украинского обстрела Белгородской области
- СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации
- Экс-помощница Байдена хочет получить гражданство РФ
- МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов
- ЦБ предупредил о росте цен из-за повышения спроса и ослабления рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru