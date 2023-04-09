Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

В рейтинге стран с самым высоким темпом роста цен Россия заняла 50-е место, сообщает РИА Новости.

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В феврале годовые темпы инфляции в РФ составили 10,99%, уточнило агентство.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). Зимбабве с первого места опустилась на третье: инфляция в африканской стране снизилась с 230% до 92,3%.

Также в пятерку антилидеров попали Судан (63,3%) и Суринам (58%).

Заявления об уровне инфляции в марте ниже 4% - попытка выдать желаемое за действительное, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он усомнился в росте реальных доходов населения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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