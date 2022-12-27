ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для бедных

В ЦБ уточнили, что заемщики эти с повышенным риском, их финансовое положение хуже среднего, но все же оно позволяет обслужить долг. Об этом говорится в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

В результате, как отмечает ЦБ, эти люди смогут экономить, не обращаясь в микрофинансовые организации или к серым кредиторам, где ставки выше.

В 96% случаев инициаторами банкротства являются сами граждане, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.



