ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для бедных
Банк России предложил ввести потребительские кредиты для заемщиков с финансовым положением ниже среднего. По мнению регулятора, таким образом эти люди смогут занимать у банков.
В ЦБ уточнили, что заемщики эти с повышенным риском, их финансовое положение хуже среднего, но все же оно позволяет обслужить долг. Об этом говорится в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».
В результате, как отмечает ЦБ, эти люди смогут экономить, не обращаясь в микрофинансовые организации или к серым кредиторам, где ставки выше.
В 96% случаев инициаторами банкротства являются сами граждане, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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