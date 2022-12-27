ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для бедных

Банк России предложил ввести потребительские кредиты для заемщиков с финансовым положением ниже среднего. По мнению регулятора, таким образом эти люди смогут занимать у банков.

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В ЦБ уточнили, что заемщики эти с повышенным риском, их финансовое положение хуже среднего, но все же оно позволяет обслужить долг. Об этом говорится в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

В результате, как отмечает ЦБ, эти люди смогут экономить, не обращаясь в микрофинансовые организации или к серым кредиторам, где ставки выше.

В 96% случаев инициаторами банкротства являются сами граждане, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.


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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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