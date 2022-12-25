Юрист рассказала, кому не следует брать кредиты
Гражданам России не следует брать кредиты, которые превышают предельный уровень долговой нагрузки, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.
По ее словам, любые долги, на которые нужно тратить больше половины среднемесячного дохода, исключительно опасны. От подобного рода займов следует отказаться. Отмечается, что любая сумма, взятая с высокими процентами и залогом, чревата убытками.
Адвокат Елена Пономарева заявила, что в России единственным способом законного списания долгов является банкротство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru