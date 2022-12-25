Юрист рассказала, кому не следует брать кредиты

Гражданам России не следует брать кредиты, которые превышают предельный уровень долговой нагрузки, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.

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По ее словам, любые долги, на которые нужно тратить больше половины среднемесячного дохода, исключительно опасны. От подобного рода займов следует отказаться. Отмечается, что любая сумма, взятая с высокими процентами и залогом, чревата убытками.

Адвокат Елена Пономарева заявила, что в России единственным способом законного списания долгов является банкротство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Кредиты
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