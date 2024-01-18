ЦБ предложил создать универсальный QR-код для покупок в 2024 году

В 2024 году в России может появиться единый QR-код для расчетов в магазинах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ВТБ Георгий Горшков.

Отмечается, что банки и ЦБ РФ уже предложили техническое решение для внедрения механизма. Сейчас россияне могут использовать QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и Сбербанка (SberPay). Но по первому банки не начисляют кэшбэк, а второй недоступен в других финансовых организациях.

Сбербанк заработал в 2023 году рекордные 1,493 трлн рублей

Аналитики отмечают, что запустить тестовый режим такой схемы оплаты могут уже в ближайшее время.

Финансовая грамотность россиян продолжает расти, люди учатся постепенно создавать себе финансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом заявила руководитель группы «Финансовое поведение» Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Людмила Преснякова в интервью ТАСС. Она отметила, что также наблюдается изменение степени ответственности в долговой сфере, когда люди понимают, что кредиты необходимо возвращать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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