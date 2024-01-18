ЦБ предложил создать универсальный QR-код для покупок в 2024 году

В 2024 году в России может появиться единый QR-код для расчетов в магазинах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ВТБ Георгий Горшков.

Отмечается, что банки и ЦБ РФ уже предложили техническое решение для внедрения механизма. Сейчас россияне могут использовать QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и Сбербанка (SberPay). Но по первому банки не начисляют кэшбэк, а второй недоступен в других финансовых организациях.