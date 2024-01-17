Сбербанк заработал в 2023 году рекордные 1,493 трлн рублей
Сбербанк в прошлом году увеличил чистую прибыль по стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) без учета событий после отчетной даты (СПОД) до 1 трлн 493,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении организации.
Прибыль банка увеличилась в пять раз по сравнению с 2022 годом, тогда она составляла 300,2 млрд рублей.
По данным Сбербанка, чистая прибыль в декабре 2023-го сократилась на 7,9%, до 115,6 млрд рублей. Расходы на резервы, переоценка оцениваемых по справедливой стоимости кредитов в прошлом году составили 636,4 млрд рублей. Риск без учета влияния изменения курсов валют оценили в 1,4%, годом ранее он составлял 3,7%. Сформированные резервы банка втрое превышают просроченную задолженность.
Как указали в кредитной организации, в 2023 году чистый процентный доход увеличился на 36,6%, до 2 трлн 333,7 млрд рублей, чистый комиссионный доход прибавил 16,6% и составил 716 млрд. При этом операционные расходы составили 842,7 млрд рублей (плюс 25,7%). Отношение расходов к доходам за прошлый год оценили в 24,9%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru