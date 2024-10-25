ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых
ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов после решения ЦБ. Рынок моментально окрасился в красный цвет после решения ЦБ повысить ставку до 21%. Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился в районе 2730 пунктов, то уже в следующую минуту бенчмарк приблизился к 2700 пунктам, а в 13:32 мск опустился ниже этого уровня.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что темпы роста инфляции немножко замедлились в сентябре и начале октября.
Уровня 20% ключевая ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом. Весной того же года регулятор перешел к смягчению политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru