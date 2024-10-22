Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 22 октября

Сбербанк с 22 октября изменит условия выдачи ипотеки и повысит ставки по всем рыночным программам на 3 процентных пункта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Минимальная ставка по ипотеке в «Сбере» на новостройки через сервис «Домклик» составит 24,9%, на вторичное жилье – 24,6%. Займы по всем ранее одобренным заявкам продолжат выдавать на прежних условиях до 1 ноября. Как отметили в банке, изменение условий по ипотечным программам связано с ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой Центробанка.

Кроме того, Сбербанк с 22 октября возобновит выдачи по семейной ипотеке на сайте «Домклик» и изменит условия выдачи займов на покупку готового либо строящегося жилья в новостройках по семейной, дальневосточной, арктической программам. Банк увеличит минимальный размер первоначального взноса с 20,1% до 50,1%.

При этом первый взнос в 20,1% будет доступен при использовании дисконта за эскроу по объектам находящихся на проектном финансировании банка партнеров-застройщиков, оформлении ипотеки с увеличенным лимитом, оплате комиссии застройщиком либо клиентом.

Ранее Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п. п., напоминает RT.

