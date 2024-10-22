«Нужно подать сигнал»: Экономист Ракша допустил повышение ставки ЦБ до 20%
Сбербанк повысил ставки по ипотеке до повышения ключевой ставки ЦБ в качестве демонстративной акции, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Банк России на заседании 25 октября может повысить ключевую ставку с 19% до 20%, допустил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН. По его словам, Центральному банку нужно показать, что он продолжает политику ужесточения.
Сбербанк с 22 октября существенно изменит условия ипотечного кредитования. По рыночным программам, предназначенным для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке, ставки вырастут сразу на три процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, а на готовое – 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5% соответственно. Ракша объяснил такое повышение и допустил новый рост ключевой ставки.
«Не думаю, что у кого-то есть сомнения относительно этого (повышения ставки ЦБ – ред. НСН). Насколько повысится, другой вопрос. Думаю, что на 1%, а может даже и меньше. Темпы роста инфляции немножко замедлились в сентябре и начале октября. Он будет смотреть, как развивается динамика. Тем не менее, сигнал рынку ему нужно какой-то подать. Поэтому грядущее повышение ставки будет сигналом. Никто же не рассчитывает, что если повысить ставку на три процентных пункта, то все перестанут брать кредиты. Не перестанут, это уже понятно. Но, тем не менее, Центральному банку нужно показать, что он продолжает свою политику ужесточения. И для этого ему нужно совершить какое-то действие. Не думаю, что он будет резко повышать ставку», – сказал Ракша.
Экономист отметил, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке до повышения ключевой ставки ЦБ в качестве «демонстративной акции».
«Это общая политика, которую проводит Центральный банк. Она сводится к тому, что ипотечный рынок нужно остудить. Это запретительная ставка, которая предполагает, что по ней никто кредиты брать не будет. Формально кредит есть, и если вы хороший заемщик, вы можете его взять, но реально по такой ставке вы брать его не будете, поскольку это невыгодно. Повышает сразу на три процентных пункта для того, чтобы ни у кого не было сомнений относительно того, что ЦБ делает. Сбербанк ведь мог этого и не делать. Он мог спокойно себе сидеть, ждать, когда Центральный банк повысит, и повысить след за ним, как это происходило раньше. Но Сбер проводит такую демонстративную акцию. Он показывает всему рынку, всем заемщикам, что: "Ребята, сюда ходить не надо сейчас"», – добавил собеседник НСН.
Уровня 20% ключевая ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом. Весной того же года регулятор перешел к смягчению политики, передает «Радиоточка НСН».
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