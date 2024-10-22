«Нужно подать сигнал»: Экономист Ракша допустил повышение ставки ЦБ до 20%

Банк России на заседании 25 октября может повысить ключевую ставку с 19% до 20%, допустил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН. По его словам, Центральному банку нужно показать, что он продолжает политику ужесточения.

Сбербанк с 22 октября существенно изменит условия ипотечного кредитования. По рыночным программам, предназначенным для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке, ставки вырастут сразу на три процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, а на готовое – 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5% соответственно. Ракша объяснил такое повышение и допустил новый рост ключевой ставки.