ЦБ понизил курс доллара до 72,71 рубля

Ранее в понедельник в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился до 77 рублей, что стало минимумом с июня 2020 года, при этом доллар торговался на уровне 73 рублей.

При этом нынешний высокий курс рубля поддерживается искусственно, в любой момент он может упасть на 10-20%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.



