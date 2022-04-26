ЦБ понизил курс доллара до 72,71 рубля
Центробанк понизил официальный курс доллара на 27 апреля до 72,71 рубля, передает ТАСС.
Это на 65,22 копеек ниже предыдущего уровня.
При этом официальный курс евро составил 76, 67 рубля – регулятор понизил его на 79,81 копеек.
Ранее в понедельник в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился до 77 рублей, что стало минимумом с июня 2020 года, при этом доллар торговался на уровне 73 рублей.
При этом нынешний высокий курс рубля поддерживается искусственно, в любой момент он может упасть на 10-20%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
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