ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России

Средний доход на одного члена семьи в России составил 22 тысячи рублей. Центробанк приводит данные за 2022 год.

У 10% беднейших домохозяйств доход на одного члена семьи составил 8,5 тысячи рублей. У наиболее обеспеченных - 57,6 тысячи.

В семьях с детьми показатель составил 18,3 тысячи рублей.

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил повысить на 2-3% налог на доходы россиян до 45 лет, передает «Радиоточка НСН».

