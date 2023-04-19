ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России

Аналитики Центробанка подсчитали медианный доход на одного члена российской семьи. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте регулятора.

Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян

Средний доход на одного члена семьи в России составил 22 тысячи рублей. Центробанк приводит данные за 2022 год.

У 10% беднейших домохозяйств доход на одного члена семьи составил 8,5 тысячи рублей. У наиболее обеспеченных - 57,6 тысячи.

В семьях с детьми показатель составил 18,3 тысячи рублей.

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил повысить на 2-3% налог на доходы россиян до 45 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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