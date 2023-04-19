ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
Аналитики Центробанка подсчитали медианный доход на одного члена российской семьи. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте регулятора.
Средний доход на одного члена семьи в России составил 22 тысячи рублей. Центробанк приводит данные за 2022 год.
У 10% беднейших домохозяйств доход на одного члена семьи составил 8,5 тысячи рублей. У наиболее обеспеченных - 57,6 тысячи.
В семьях с детьми показатель составил 18,3 тысячи рублей.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил повысить на 2-3% налог на доходы россиян до 45 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru