Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян

Отмечается, что большинство опрошенных холдингом не смогли ответить, хотели бы они забрать незапланированную премию прямо сейчас или в двойном размере через год. В «Ромире» объяснили, что в поведенческой экономике подобный вопрос задают для того, чтобы определить уровень жизни и финансовой стабильности в стране.

Указывается, что в России двукратную выплату предпочли всего 20% респондентов, однократную — 32%. При этом остальные 48% не смогли выбрать один из двух вариантов. Таким образом, такая доля неопределившихся является самой большой среди всех стран.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в интервью НСН отметила, что уровень жизни в России снижается, растут цены и тарифы. По ее словам, в этих условиях увеличение зарплаты поглотит инфляция, сообщает «Радиоточка НСН».

