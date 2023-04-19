Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян
Результаты опроса в 56 странах показали, что в России самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос ассоциации Gallup International и холдинга «Ромир».
Отмечается, что большинство опрошенных холдингом не смогли ответить, хотели бы они забрать незапланированную премию прямо сейчас или в двойном размере через год. В «Ромире» объяснили, что в поведенческой экономике подобный вопрос задают для того, чтобы определить уровень жизни и финансовой стабильности в стране.
Указывается, что в России двукратную выплату предпочли всего 20% респондентов, однократную — 32%. При этом остальные 48% не смогли выбрать один из двух вариантов. Таким образом, такая доля неопределившихся является самой большой среди всех стран.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в интервью НСН отметила, что уровень жизни в России снижается, растут цены и тарифы. По ее словам, в этих условиях увеличение зарплаты поглотит инфляция, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru