Суд арестовал краснодарца, сбившего мальчика на самокате в пьяном виде
Суд в Краснодаре заключил под стражу водителя, подозреваемого в наезде на 13-летнего подростка на самокате. Об этом сообщили в городском управлении полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел 11 июня в микрорайоне Любимово. Мужчина, управляя автомобилем Cadillac в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка, после чего врезался в забор. Пострадавший подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован и находится в реанимации.
Как уточнили в полиции, во время допроса обвиняемый признал вину и сообщил, что незадолго до ДТП употребил около пяти литров пива. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью и совершенное в состоянии опьянения. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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