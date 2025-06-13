Суд арестовал краснодарца, сбившего мальчика на самокате в пьяном виде

Суд в Краснодаре заключил под стражу водителя, подозреваемого в наезде на 13-летнего подростка на самокате. Об этом сообщили в городском управлении полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 июня в микрорайоне Любимово. Мужчина, управляя автомобилем Cadillac в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка, после чего врезался в забор. Пострадавший подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован и находится в реанимации.