СМИ сообщили о возможной гибели главы сил «Кудс» КСИР при ударе Израиля

Командующий силами специального назначения «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани, предположительно, погиб в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Каани мог находиться в районе, подвергшемся атаке, и, как утверждают собеседники NYT, был убит. Официальных заявлений от иранских властей на момент публикации не поступало.

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Силы «Кудс» являются элитным подразделением КСИР, отвечающим за операции за пределами страны, включая деятельность на территории Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.

Эсмаил Каани возглавил структуру после гибели генерала Касема Сулеймани в результате удара США в 2020 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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