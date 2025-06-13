СМИ сообщили о возможной гибели главы сил «Кудс» КСИР при ударе Израиля

Командующий силами специального назначения «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани, предположительно, погиб в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Каани мог находиться в районе, подвергшемся атаке, и, как утверждают собеседники NYT, был убит. Официальных заявлений от иранских властей на момент публикации не поступало.