СМИ сообщили о возможной гибели главы сил «Кудс» КСИР при ударе Израиля
Командующий силами специального назначения «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани, предположительно, погиб в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Каани мог находиться в районе, подвергшемся атаке, и, как утверждают собеседники NYT, был убит. Официальных заявлений от иранских властей на момент публикации не поступало.
Силы «Кудс» являются элитным подразделением КСИР, отвечающим за операции за пределами страны, включая деятельность на территории Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.
Эсмаил Каани возглавил структуру после гибели генерала Касема Сулеймани в результате удара США в 2020 году, передает «Радиоточка НСН».
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