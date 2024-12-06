ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году

Экономика России в 2025 году не сможет расти быстрее, сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, уверенности в том, что ключевая ставка в ближайший год будет снижаться, нет. Но ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста, - «полное отсутствие, фактически, новых свободных рук». Тремасов сказал, что подобной ситуации на рынке труда не было никогда.

В ходе Российского облигационного конгресса Тремасов заявил, что по итогам текущего года рост экономики превысит 4%. Однако «поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно». Советник Набиуллиной добавил, что по итогам года инфляция точно превысит октябрьский прогноз ЦБ в 8-8,5% и может перевались за 9%, передает Reuters.