ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году
Экономика России в 2025 году не сможет расти быстрее, сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, уверенности в том, что ключевая ставка в ближайший год будет снижаться, нет. Но ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста, - «полное отсутствие, фактически, новых свободных рук». Тремасов сказал, что подобной ситуации на рынке труда не было никогда.
В ходе Российского облигационного конгресса Тремасов заявил, что по итогам текущего года рост экономики превысит 4%. Однако «поддерживать такие темпы роста будет уже невозможно». Советник Набиуллиной добавил, что по итогам года инфляция точно превысит октябрьский прогноз ЦБ в 8-8,5% и может перевались за 9%, передает Reuters.
Тремасов не выразил уверенности в том, что в следующем году ключевая ставка снизится. Она прогнозируется на уровне 17-20%. Сейчас она составляет 21% и может быть повышена на заседании ЦБ 20 декабря.
Обещания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о пользе жесткой денежно-кредитной политике не удовлетворяют бизнес и общество, так как разбиваются о реальные цифры, заявил ранее НСН экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru