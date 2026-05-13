«Настоящая революция»: Смягчение политики ЦБ связали с инфляцией и ценами на квартиры
Рынок недвижимости душит экономический рост, поэтому в крупных городах ему надо дать упасть, сказал в эфире НСН Василий Колташов.
Смягчение денежно-кредитной политики Центробанка может привести к снижению ключевой ставки и замедлению инфляции, объяснил в интервью НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил на встрече с президентом РФ, что ситуация в российской экономике дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Колташов объяснил, что произошло.
«Военная неудача США в борьбе против Ирана произвела настоящую революцию в конъюнктуре. В течение 2025 года Трамп различными действиями снизил мировые цены на нефть с 80 до 61-63 долларов за баррель, но из-за того, что Иран дал сокрушительный отпор американо-израильской агрессии и взял под контроль Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский пролив, цены на нефть и удобрения выросли, плюс есть сильнейшее ожидание роста цен на зерно, которое Россия также экспортирует. В результате конъюнктура для России буквально перевернулась – из плохой она стала если не превосходной, то очень хорошей», - указал экономист.
Он объяснил, чего теперь ждать простым россиянам.
«Для России это глоток свежего воздуха. Это позволило ускориться укреплению рубля и, по сути, обещает замедление инфляции, решение бюджетных проблем и активизацию экономики за счет этого сильного внешнего фактора. Поэтому Максим Решетников прав, Банк России может снижать ставку. Экономика нуждается в нормализации кредитования, нет никакого смысла держать высокую ставку. Если ставка уйдет в ближайшие месяцы к 10%, это будет для экономики хорошо. Но надо пересматривать механизмы субсидирования рынка недвижимости, потому что он душит экономический рост. Здесь надо ужесточать всю политику субсидий - дать рынку упасть в крупных городах, иначе он сломает экономический рост. Сейчас люди начали сберегать. Если же инфляция и цены на недвижимость не будут снижаться, может возникнуть сильная демотивация к накоплению для дальнейшего захода этих денег на рынок недвижимости, это все сломается», - заключил собеседник НСН.
Экономист Денис Ракша ранее говорил НСН, что сегодня и малый, и большой бизнес в РФ находятся в «рискованной зоне». Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
