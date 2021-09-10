ЦБ: отток средств со срочных рублевых депозитов уменьшился

Россияне перестали забирать деньги со срочных рублевых депозитов. Об этом заявили в Центробанке по итогам заседания совета директоров.

"Ускорилась подстройка кредитных и депозитных ставок к повышениям ключевой ставки в марте-июле. Прекратился отток средств со срочных рублевых депозитов", - передает сообщение Банка России ТАСС.

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По имеющимся данным, прекращения оттока вызвано ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Уровень доходности средне- и долгосрочных облигаций сохранялись на прежнем уровне. ТАСС со ссылкой на собственные источники в рейтинговых агентствах передает, что до конца года в России ожидается рост ставок по вкладам до 6-7%.

Ранее в пятницу ЦБ в пятый раз подряд увеличил ключевую ставку, в этот раз на 0,25 процентных пункта. В настоящий момент ставка составляет 6,75% годовых.

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