ЦБ: отток средств со срочных рублевых депозитов уменьшился

По имеющимся данным, прекращения оттока вызвано ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Уровень доходности средне- и долгосрочных облигаций сохранялись на прежнем уровне. ТАСС со ссылкой на собственные источники в рейтинговых агентствах передает, что до конца года в России ожидается рост ставок по вкладам до 6-7%.

Ранее в пятницу ЦБ в пятый раз подряд увеличил ключевую ставку, в этот раз на 0,25 процентных пункта. В настоящий момент ставка составляет 6,75% годовых.

