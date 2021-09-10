Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам заседания Совета директоров принято решение повысить её на 0,25% - до 6,75% годовых.
В сообщении говорится, что пока ещё остаётся существенным вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов, что обусловлено «более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска».
«С учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещён в сторону проинфляционных... Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и возвращение её к 4%», - говорится в заявлении Центробанка РФ.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку 23 июля 2021 года - с 5,5% до 6,5% годовых, сообщает RT.
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