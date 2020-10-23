ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»
23 октября 202008:57
Банк России отозвал лицензию у «Росбизнесбанка». В ЦБ сообщили, что финансовая организация нарушила ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru