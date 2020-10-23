ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»

Банк России отозвал лицензию у «Росбизнесбанка». В ЦБ сообщили, что финансовая организация нарушила ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов.

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По величине активов «Росбизнесбанк» занимал 338 место в банковской системе страны, сообщает RT.

Ранее в октябре Центробанк отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный» за допущенные нарушения в деятельности.



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