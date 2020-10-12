Банк «Траст» не может найти своего страхового брокера на 2021 год

Банк непрофильных активов «Траст», по итогам 2019 года вошедший в тройку лидеров в сегменте коммерческих банков по показателю чистой прибыли, продолжает поиски страхового брокера для обеспечения страховой защиты на 2021 год. Соответствующая заявка размещена на тендерной площадке «Росэлторг».

По условиям технического задания, ключевым критерием оценки при выборе победителя является цена услуги брокера. Банк также примет во внимание страж работы брокера на рынке, наличие лицензий и действующих брокерских договоров со страховыми организациями из российского списка топ-10.

По неизвестным причинам банк не смог найти себе страхового брокера в первоначально отведённые сроки, до 6 октября. Насколько теперь затянется этот период, неизвестно.

«Траст» - финансовый институт с мажоритарным государственным участием, который был основан в июле 2018 на базе банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.

