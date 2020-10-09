ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»
Центробанк РФ в пятницу, 9 октября, отозвал лицензию у банка «Майский». Об этом говорится на сайте регулятора.
По данным ЦБ, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, передает RT.
«Майский», в частности, занижал величину активов, необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Часть информации о нарушениях будет направлена в правоохранительные органы.
Сейчас в «Майский» назначена временная администрация.
Лишенный лицензии банк является участником системы страхования вкладов.
Кроме того, сегодня же отозвана лицензия у банка «Прохладный».
Накануне стало известно, что «Альфа-банк» в Марьино в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19. В помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования нет кожных антисептиков.
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