ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

«Майский», в частности, занижал величину активов, необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Часть информации о нарушениях будет направлена в правоохранительные органы.

Сейчас в «Майский» назначена временная администрация.

Лишенный лицензии банк является участником системы страхования вкладов.

Кроме того, сегодня же отозвана лицензия у банка «Прохладный».

Накануне стало известно, что «Альфа-банк» в Марьино в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19. В помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования нет кожных антисептиков.



