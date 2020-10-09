ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

Центробанк РФ в пятницу, 9 октября, отозвал лицензию у банка «Майский». Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, передает RT.

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«Майский», в частности, занижал величину активов, необходимых к формированию резервов на возможные потери, нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Часть информации о нарушениях будет направлена в правоохранительные органы.

Сейчас в «Майский» назначена временная администрация.

Лишенный лицензии банк является участником системы страхования вкладов.

Кроме того, сегодня же отозвана лицензия у банка «Прохладный».

Накануне стало известно, что «Альфа-банк» в Марьино в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19. В помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования нет кожных антисептиков.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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