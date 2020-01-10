ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центральный банк России с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Нэклис-Банка». Об этом сообщает RT со ссылкой на сайте регулятора.
В ЦБ считают, что финансовая организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов, передает РИА ФАН.
Указывается, что на балансе «Нэклис-Банка» сформировался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на 1,3 млрд рублей.
По величине активов организация занимала 251-е место в банковской системе страны.
В декабре стало известно, что бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов осужден на пять лет колонии за растрату 750 млн рублей. Как постановил суд, в 2016 году Салогубов, зная о скором отзыве лицензии финансовой организации, при помощи подложных документов и сообщницы вывел из банка эти деньги. ЦБ РФ отозвал лицензию у Роспромбанка в сентября 2016 года.
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