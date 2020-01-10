ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центральный банк России с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Нэклис-Банка». Об этом сообщает RT со ссылкой на сайте регулятора.

В ЦБ считают, что финансовая организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов, передает РИА ФАН.

Указывается, что на балансе «Нэклис-Банка» сформировался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на 1,3 млрд рублей.