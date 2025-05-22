Путин назвал главную задачу России

Экс-вице-губернатор Кубани Нестеренко задержан через сутки после отставки

Обмен пленными «1000 на 1000» с Украиной пройдет за несколько дней

В МИД заявили, что у РФ и США нет права на ошибку при подготовке саммита

Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах за сутки

Медведева выступит в ледовом рок-мюзикле Загитовой «Ассоль»