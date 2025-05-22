Путин назвал главную задачу России
Важнейшей задачей на сегодняшний день является «сбережение нашего народа». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения высших госнаграды он отметил, что это также сбережение культуры и духовности народа, его «лучших образовательных и просветительских традиций».
«Пример такой деятельности показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин», - указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что в раннем детстве мечтал о героических профессиях, таких как летчик или моряк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru