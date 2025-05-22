Курс доллара упал до минимальных значений за два года
Являющийся ориентиром для внебиржевого рынка расчетный курс доллара опустился ниже 79 рублей 22 мая. Это рекордно низкий показатель с мая 2023 года, сообщило РИА Новости.
Сейчас курс доллара составляет 78,93 рубля (по состоянию на 14:16 22 мая по московскому времени).
Эксперт «БКС Экспрсс» Михаил Зельцер полагает, что поддержку рублю оказывают высокая ключевая ставка, геополитическая обстановка и налоговый период, причем сегодня рубль даже более доходный актив, чем золото, рекордно выросшее в цене. Впрочем, сокращение притока валюты от экспортеров и ожидания снижения ключевой ставки вернут курс к 85-90 рублям за доллар.
Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что процесс ослабления рубля будет быстрым и контролируемым, вероятно, 100 рублей за доллар мы увидим уже этим летом, что благоприятно скажется на российской экономике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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