Курс доллара упал до минимальных значений за два года

Сейчас курс доллара составляет 78,93 рубля (по состоянию на 14:16 22 мая по московскому времени).

Эксперт «БКС Экспрсс» Михаил Зельцер полагает, что поддержку рублю оказывают высокая ключевая ставка, геополитическая обстановка и налоговый период, причем сегодня рубль даже более доходный актив, чем золото, рекордно выросшее в цене. Впрочем, сокращение притока валюты от экспортеров и ожидания снижения ключевой ставки вернут курс к 85-90 рублям за доллар.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что процесс ослабления рубля будет быстрым и контролируемым, вероятно, 100 рублей за доллар мы увидим уже этим летом, что благоприятно скажется на российской экономике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

