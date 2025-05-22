Госдума одобрила в первом чтении введение в оборот цифрового рубля

Соответствующий документ был разработан группой парламентариев и сенаторов. Он подразумевает введение понятий «оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода» и «универсальный платежный код». Также законопроект обязывает финансовые организации пользоваться такими кодами для расчетов.

Оператором услуг выступит «Национальная система платежных карт», контролируемая ЦБ. Сроки и условия проведения операций будут установлены регулятором. Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, все это позволит гибко масштабировать национальную платежную инфраструктуру.

Системно значимые банки должны будут предоставить возможность клиентам получать услуги на платформе цифрового рубля с 1 июля текущего года. Банки с универсальной лицензией обяжут выполнять эти требования с 1 июля 2026 года, остальные учреждения — с 1 июля 2027 года. Возможность расплачиваться с использованием универсального QR-кода все организации должны будут предоставить с 1 января 2026 года.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Центробанк России практически готов к выпуску цифровых рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

