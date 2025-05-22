Два человека пострадали в курском селе при атаке беспилотника ВСУ

Украинский FPV-дрон совершил атаку на магазин, расположенный в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

По его словам, множественные ранения получили два сотрудника: 66-летний мужчина и 31-летняя женщина. Пострадавших доставили в Рыльскую ЦРБ.

«Им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Курскую областную больницу», - написал Хинштейн.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле в крышу многоквартирного дома врезался беспилотник, пострадали два человека, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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