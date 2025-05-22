ХХ международный книжный салон открылся в Санкт-Петербурге
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга открылся в четверг, 22 мая, юбилейный ХХ международный книжный салон, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Свои новинки представили более 240 издательств.
«На Дворцовой площади гостей ждет более 180 мероприятий, включая культурную, литературную и детскую программы», - отметил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Среди гостей книжного салона в этом году – Захар Прилепин, Анна Ревякина, Дарья Донцова, Александра Маринина и другие писатели и поэты. Форум продлится до 25 мая.
Ранее вышла новая книга Захара Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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