ХХ международный книжный салон открылся в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга открылся в четверг, 22 мая, юбилейный ХХ международный книжный салон, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Свои новинки представили более 240 издательств.

«На Дворцовой площади гостей ждет более 180 мероприятий, включая культурную, литературную и детскую программы», - отметил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Среди гостей книжного салона в этом году – Захар Прилепин, Анна Ревякина, Дарья Донцова, Александра Маринина и другие писатели и поэты. Форум продлится до 25 мая.

Ранее вышла новая книга Захара Прилепина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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