Деньги к деньгам. Топ-10 банков жируют за счёт меньших собратьев

Более половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения, причем впервые за 5 лет этот показатель превысил 50%. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в докладе по пересчету индекса здоровья банковского сектора. С 1 июля 2018 по 1 июля 2019 доля кредитных учреждений, в которых наблюдался чистый отток привлеченных средств населения, достигла 53% от их общего числа. При этом чистый отток ресурсов компаний отмечен в 48% действующих банков. Аналогичные показатели годом ранее составляли 46 и 45% соответственно. Аналитики агентства также прогнозируют отзыв лицензий у 45 банков в период с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года.

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов отметил в комментарии НСН, что проблемы фондирования, в первую очередь, касаются небольших банков.

«Люди беспокоятся за свои деньги. Выбирая банк для размещения средств, особенно, если они превышают 1,4 миллиона (гарантированные Агентством по страхованию вкладов), то между маленьким региональным банком и крупным федеральным, особенно входящим в список системно значимых, конечно, предпочтение будет в пользу последних. У многих вкладчиков есть в ближайшем окружении истории, когда, державшие вклады, сталкивались с отзывом лицензии у банка. В лучшем случае они получали деньги от АСВ, в худшем – теряли, у кого-то были жуткие истории борьбы за свои средства.