Деньги к деньгам. Топ-10 банков жируют за счёт меньших собратьев
Глава компании Frank Research Group объяснил НСН причины оттока средств населения из кредитных организаций.
Более половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения, причем впервые за 5 лет этот показатель превысил 50%. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в докладе по пересчету индекса здоровья банковского сектора. С 1 июля 2018 по 1 июля 2019 доля кредитных учреждений, в которых наблюдался чистый отток привлеченных средств населения, достигла 53% от их общего числа. При этом чистый отток ресурсов компаний отмечен в 48% действующих банков. Аналогичные показатели годом ранее составляли 46 и 45% соответственно. Аналитики агентства также прогнозируют отзыв лицензий у 45 банков в период с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов отметил в комментарии НСН, что проблемы фондирования, в первую очередь, касаются небольших банков.
«Люди беспокоятся за свои деньги. Выбирая банк для размещения средств, особенно, если они превышают 1,4 миллиона (гарантированные Агентством по страхованию вкладов), то между маленьким региональным банком и крупным федеральным, особенно входящим в список системно значимых, конечно, предпочтение будет в пользу последних. У многих вкладчиков есть в ближайшем окружении истории, когда, державшие вклады, сталкивались с отзывом лицензии у банка. В лучшем случае они получали деньги от АСВ, в худшем – теряли, у кого-то были жуткие истории борьбы за свои средства.
Всё это, конечно, влияет на принятие решения. Последнее время Центробанк несколько снизил интенсивность отзыва лицензий, но процесс продолжается. Как мы закончим год, сколько банков потеряют лицензии до 31 декабря, сказать сложно. При этом деньги у населения есть, объём вкладов растёт постоянно, не было ни одного провального месяца», - пояснил собеседник НСН.
В целом из российской банковской системы компании и граждане деньги не забирают. За 2018 год объем средств населения в банках составил 28,6 триллиона рублей - рост 6,5% к 2017 году. Согласно докладу «Эксперт РА», у банков из топ-10 объем средств населения за отчётный период вырос на 15%. Причём, такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Дефицит привлеченных средств у некрупных банков повышает риск дефолтов. Аналитики не исключают интенсификации отзыва лицензий в ближайшие полгода.
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