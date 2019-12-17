Экс-глава Роспромбанка осужден на пять лет за растрату 750 млн рублей

По данным агентства, Салогуб признан виновным по статье 160 УК РФ «Растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Как постановил суд, в 2016 году Салогубов, зная о скором отзыве лицензии финансовой организации, при помощи подложных документов и сообщницы вывел из банка 756 млн рублей. ЦБ РФ отозвал лицензию у Роспромбанка в сентября 2016 года.

Ранее 13 декабря стало известно, что Центробанк России отозвал лицензии у двух банков. Приостановлена работа ивановского Кранбанка» и петербургского «Невского банка».

