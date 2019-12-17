Экс-глава Роспромбанка осужден на пять лет за растрату 750 млн рублей
Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов осужден на пять лет колонии за растрату 750 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пресненский суд.
По данным агентства, Салогуб признан виновным по статье 160 УК РФ «Растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Как постановил суд, в 2016 году Салогубов, зная о скором отзыве лицензии финансовой организации, при помощи подложных документов и сообщницы вывел из банка 756 млн рублей. ЦБ РФ отозвал лицензию у Роспромбанка в сентября 2016 года.
Ранее 13 декабря стало известно, что Центробанк России отозвал лицензии у двух банков. Приостановлена работа ивановского Кранбанка» и петербургского «Невского банка».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В МИД отреагировали на заявление ООН о жестоком обращении с украинцами
- Рамблер попросит прекратить уголовное дело по Nginx
- Захарова отреагировала на запрет въезда российских журналистов в Украину
- Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе
- Италия начнет выдавать россиянам визы на пять лет