Экс-глава Роспромбанка осужден на пять лет за растрату 750 млн рублей

17 декабря 201900:32

Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов осужден на пять лет колонии за растрату 750 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пресненский суд.

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По данным агентства, Салогуб признан виновным по статье 160 УК РФ «Растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Как постановил суд, в 2016 году Салогубов, зная о скором отзыве лицензии финансовой организации, при помощи подложных документов и сообщницы вывел из банка 756 млн рублей. ЦБ РФ отозвал лицензию у Роспромбанка в сентября 2016 года.

Ранее 13 декабря стало известно, что Центробанк России отозвал лицензии у двух банков. Приостановлена работа ивановского Кранбанка» и петербургского «Невского банка».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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