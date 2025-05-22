Мобильный интернет ограничили в Ивановской области

Работу мобильного интернета ограничили на территории Ивановской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях заявил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Россиянам рассказали, как государство «одной кнопкой» отключает мобильный интернет

По словам главы области, на такой шаг пришлось пойти из соображений безопасности, при этом сети WI-FI и стационарный интернет продолжат работу в штатном режиме.

Воскресенский пообещал, что доступ к мобильному интернету восстановят, когда позволит обстановка.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять, поэтому судиться с ними бесполезно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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