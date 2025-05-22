Мобильный интернет ограничили в Ивановской области
Работу мобильного интернета ограничили на территории Ивановской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях заявил губернатор региона Станислав Воскресенский.
По словам главы области, на такой шаг пришлось пойти из соображений безопасности, при этом сети WI-FI и стационарный интернет продолжат работу в штатном режиме.
Воскресенский пообещал, что доступ к мобильному интернету восстановят, когда позволит обстановка.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять, поэтому судиться с ними бесполезно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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