ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка «Онего» и московского «Финтех».

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Относительно «Онего» в ЦБ сообщили, что организация была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, передает RT.

Также финансисты были вовлечены в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за границу.