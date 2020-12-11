ЦБ отозвал лицензию у двух банков
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка «Онего» и московского «Финтех».
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Относительно «Онего» в ЦБ сообщили, что организация была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, передает RT.
Также финансисты были вовлечены в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за границу.
Банк «Финтех» также специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.
Второй банк не является участником системы страхования вкладов.
«Финтех» занимал 241-е место в банковской системе страны, «Онего» - 308-е.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил НСН, что будущее ряда игроков банковского сектора в РФ зависит от решений ЦБ, и при определённых обстоятельствах лицензий могут лишиться более 10% участников рынка.
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