ЦБ лишил лицензии Евроазиатский инвестиционный банк
4 декабря 202009:15
Банк России отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Решение было принято из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, передает RT.
По величине активов финансовая организация занимала 312-е место в банковской системе страны.
До 35 банков России могут потерять лицензии в следующее году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
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3 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru