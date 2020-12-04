ЦБ лишил лицензии Евроазиатский инвестиционный банк

Банк России отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Банки не видят необходимость в появлении цифрового рубля

Решение было принято из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, передает RT.

По величине активов финансовая организация занимала 312-е место в банковской системе страны.

До 35 банков России могут потерять лицензии в следующее году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЛицензияЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры