ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Отмечается, что совет директоров ЦБ принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.

Ранее сообщалось, что часть российских банков возложит свои траты по Системе быстрых платежей на клиентов. С 1 января для кредитных организаций эта услуга становится платной, а значит и за переводы по номеру телефона станут брать комиссию. Такое предположение высказал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путилов.

