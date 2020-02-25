ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Банк России отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает RT.
Отмечается, что совет директоров ЦБ принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.
Ранее сообщалось, что часть российских банков возложит свои траты по Системе быстрых платежей на клиентов. С 1 января для кредитных организаций эта услуга становится платной, а значит и за переводы по номеру телефона станут брать комиссию. Такое предположение высказал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путилов.
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