ЦБ опроверг сообщения о снижении ключевой ставки с марта
Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Марии Прусаковой, заявившей о снижении ключевой ставки в марте. В сообщении регулятора в Telegram-канале говорится, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ставки. А информация о ее снижении с марта не соответствует действительности. В своем заявлении Банк России добавил, что уровень ставки будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
Ранее сегодня депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что Набиуллина во время встречи с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта начнет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru