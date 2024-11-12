Депутат Прусакова: Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки с марта

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ анонсировала понижение ключевой ставки с марта. Об этом сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова в Telegram-канале.

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«"С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами», — указала парламентарий.

В то же время Прусакова усомнилась, что в ближайшем будущем возможно снижение этого показателя.

Центробанк в октябре повысил ключевую ставку до рекордных 21%, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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