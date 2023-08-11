ЦБ описал сценарии деглобализации и эффекта домино для российской экономики
Центробанк РФ представил два варианта развития экономики России в зависимости от внешних условий - «Усиление фрагментации» и «Рисковый». Они описаны в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», который опубликован на сайте регулятора.
Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика продолжит развиваться без значимого изменения геополитических условий и без каких-либо новых шоков. Рост ВВП России в 2023 году прогнозируется на уровне 1,5–2,5%, оставаясь в положительной зоне до 2026 года включительно. Инфляция в текущем году - не более 6,5% и на уровне 4% далее. Максимальное значение ключевой ставки - 8,5–9,5% в 2024 году, а затем она будет постепенно снижаться.
Также предполагается дополнительное сокращение экспорта, что ограничит темпы прироста ВВП, однако в 2026 году возможен переход на траекторию устойчивого роста.
Второй сценарий предполагает сокращение импорта из-за расширения антироссийских санкций, параллельно с ограничениями внутреннего производства из-за недостатка импортных комплектующих. Увеличение разрыва между спросом и предложением «будет оказывать проинфляционное давление на динамику потребительских цен.
Такой фрагментационный вариант подразумевает разгон инфляции до 5–7% годовых к концу 2024 года, что приведёт к более жёсткой денежно-кредитной политике в 2024–2025 годах и росту ключевой ставки до 12%.
Сценарий эффекта домино учитывает повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами, что приведёт к снижению стоимости таких активов, как государственные облигации или недвижимость, не исключается раст затрат на обслуживание долга и его рефинансирование. В результате - резкое падение мирового спроса, снижение цен на нефть в течение 2024 года до 30 долларов за баррель к 2025 году, сокращение выпуска российской экономики вплоть до 2026 года.
Первый год шока ознаменуется скачком инфляции до 11–13%, что приведёт к существенному увеличению ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышения ключевой ставки до 8,5% годовых может быть недостаточно, более вероятным выглядит дополнительное ужесточение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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