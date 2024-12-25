ЦБ: Около 10 млн клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса
Около 10 млн клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабли, передает РБК.
По его словам, обычные граждане используют такие переводы для покупки ставок в онлайн-казино или криптовалюты.
Он отметил, что граждане в таком случае не являются преступниками, но при этом статистика косвенной вовлеченности «внушительна».
В теневом секторе экономики могут быть заняты 6,5 миллиона россиян, заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов. По его словам, сегодня наибольший риск возникновения теневой занятости существует в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг. При этом он напомнил, что в стране проводятся рейды для выявления граждан, которые трудятся без оформления.
Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru