ЦБ: Около 10 млн клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса

Около 10 млн клиентов банков переводили деньги на карты теневого бизнеса, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабли, передает РБК.

По его словам, обычные граждане используют такие переводы для покупки ставок в онлайн-казино или криптовалюты.

Он отметил, что граждане в таком случае не являются преступниками, но при этом статистика косвенной вовлеченности «внушительна».