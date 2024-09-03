«Тонкости легализации»: Сервис «Мигрант ID» поможет в борьбе с теневым сектором

«Хочу сказать, что «Мигрант Сервис» уже создает цифровой профиль мигранта, ведет разработку пакета цифровых инструментов, поддерживающих концепцию государственной миграционной политики. Личный кабинет «Мигрант Сервис ID» важно сформировать на основе следующих параметров: контроль сроков пребывания, статус легализации, оплата патента, учет налогообложения патента. Внутри личного кабинета также предусмотрена коммуникация между трудовыми мигрантами и представителями государственных органов. Для запуска системы требуется политическая воля на уровне высшего руководства государства», - рассказал он.

По его словам, трудовые мигранты сегодня непрозрачны для государства, иностранные граждане въезжают в страну под «новыми» именами, что усложняет контроль.

«Жизненный цикл иностранного гражданина в настоящее время не всегда прозрачен для государства. Кроме того, когда иностранный гражданин покидает РФ и вновь въезжает, он фактически становится «новым» для государства. Часто они меняют номера телефонов, ФИО записываются неправильно, даже паспорт иностранца может быть заменен на новый между визитами - то есть сквозной истории не существует. Каждый трудовой мигрант должен быть во время уведомлен о всех новых законах, чтобы соблюдать их тщательнее, а также иметь возможность коммуникации с представителями власти. В «Мигрант Сервис ID» также будут включены такие опции: личный кабинет работодателя для размещения вакансий линейного персонала и контроля статуса легализации сотрудников-мигрантов, систему для записи иностранных граждан в миграционные центры, систему регистрации и обработки заявок на организованный набор сотрудников в странах исхода», - добавил он.

При этом новый сервис будет полезен и для самих мигрантов, которые смогут разобраться в тонкостях легализации, а также быстро найти жилье и работу.

«Для самих трудовых мигрантов отсутствует централизованное место, где они могли бы решить свои насущные задачи - разобраться в тонкостях легализации, найти работу и жилье, оформить трудовой договор, уплатить налоги и так далее. В настоящее время это все разрозненные сервисы в различных учреждениях, куда приходится лично обращаться. Все это приводит к тому, что мигранты оказываются в теневом секторе экономики», - подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что при депортации из России несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Изменения являются частью нового правового режима высылки мигрантов, установленного федеральным законом, который подписал глава государства Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

