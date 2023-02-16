ЦБ объявил о продлении ограничения на снятие наличной валюты
Ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что оснований для повышения лимита на переводы валюты физлицам сейчас нет.
Ограничения начали вводиться после 24 февраля 2022 года. Снять со счета или вклада разрешают не более 10 000 долларов США или евро (сверх этой суммы — только в рублях), а со счетов, открытых после 9 марта 2022 года, иностранная валюта не выдается. Действует также лимит на вывоз наличной валюты за границу, он составляет 10 000 долларов на человека. Входящие валютные переводы выдаются в рублях, без открытия счета физлицу можно перевести не более 10 000 долларов в месяц.
Ранее в Ассоциации банков России предложили повысить недекларируемый лимит ввоза наличной валюты в десять раз – до ста тысяч долларов. Отмена ограничений на ввоз валюты в Россию кажется вполне логичной, ведь благодаря их снятию банкам будет выгоднее работать, рассказал НСН инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru