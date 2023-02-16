Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз
Ассоциация банков России предложит повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, передает РИА Новости.
По его словам, соответствующее обращение будет направлено в Федеральную таможенную службу, Минфин и ЦБ в рамках внутренних обсуждений предложение поддержали.
Войлуков объяснил, что сегодня крупные банки не могут закупать доллары из-за санкций, но валюта все-таки требуется некоторым категориям клиентов.
В ноябре прошлого года Банк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов. Этим могут воспользоваться только госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки. Согласно данным ЦБ РФ, для юридических и физических лиц вывоз наличной иностранной валюты запрещен. Поступление наличной иностранной валюты в Россию ограничили в марте из-за санкций.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН заявил, что инвесторы стремятся уйти в доллары и иностранные юрисдикции из-за потенциальных весенних геополитических угроз.
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