Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз

Ассоциация банков России предложит повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующее обращение будет направлено в Федеральную таможенную службу, Минфин и ЦБ в рамках внутренних обсуждений предложение поддержали.

Войлуков объяснил, что сегодня крупные банки не могут закупать доллары из-за санкций, но валюта все-таки требуется некоторым категориям клиентов.