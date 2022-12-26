ЦБ объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть

К резкому ослаблению рубля на прошлой неделе привело падение цен на нефть и ухудшение внешних условий. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК.

Он отметил, что сейчас курс колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая.