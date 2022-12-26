ЦБ объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть
К резкому ослаблению рубля на прошлой неделе привело падение цен на нефть и ухудшение внешних условий. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК.
Он отметил, что сейчас курс колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая.
По мнению Заботкина, снижение курса рубля отразится на динамике цен. По его оценке, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. Такая тенденция будет заметна через 6-12 месяцев.
26 декабря рубль торгуется в районе 68,2 руб. за доллар и 72,4 руб. за евро.
Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей, предположил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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