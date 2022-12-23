Эксперт рассказал, когда прекратится падение рубля

По его словам, сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт. Кроме этого, в декабре, как правило, растут бюджетные расходы – компании должны осуществить до конца года все, что не успели.

Не исключено, что какое-то время доллар будет торговаться около 75 рублей, однако начало налогового периода в конце декабря и перепроданности рубля с технической точки зрения вернут курс к 70 рублям.

Россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

