ЦБ: Нельзя допускать дискриминации не пользующихся новыми технологиями граждан

Россияне, которые не желают пользоваться новыми технологиями, не должны быть дискриминированы. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля

Она отметила, что именно поэтому регулятор продолжит наряду с цифровым рублем развивать наличное денежное обращение. По словам Набиуллиной, для россиян, у которых нет смартфона и онлайн-банков, цифровой рубль будет не доступен.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

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ФОТО: РИА Новости
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