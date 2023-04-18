ЦБ: Нельзя допускать дискриминации не пользующихся новыми технологиями граждан

Она отметила, что именно поэтому регулятор продолжит наряду с цифровым рублем развивать наличное денежное обращение. По словам Набиуллиной, для россиян, у которых нет смартфона и онлайн-банков, цифровой рубль будет не доступен.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

