«ЦБ не согласится»: Экономист Ракша об идее Решетникова по укреплению рубля
Идея министра Решетникова по ограничению вывоза рубля подрывает усилия Центробанка, объяснил в эфире НСН Денис Ракша.
Идея главы Минэкономразвития о «китайской мембране» для регулирования курса рубля вряд ли будет реализована, предположил в интервью НСН экономист Денис Ракша.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее предложил модель «китайской мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей, которая позволит отследить, сколько рублей «циркулирует за рубежом».
«Помимо того, что у них существует два курса юаня, у них есть физический запрет на вывоз юаня за границу Китая. Грубо говоря, Решетников предлагает скопировать китайскую модель. Понятно, почему они хотят это сделать, но непонятно, могут ли. Фактически, нужно ограничить платежи в рублях из российских банков в банки дружественных стран, за что мы так сильно боролись. Я не уверен, что китайский механизм может быть применен в нашей ситуации, потому что у Китая нет единого платежного пространства с другими странами. У него есть Гонконг, как шлюз, а условных Армении, Киргизии и Казахстана нет», - сказал Ракша.
По его мнению, ЦЮ не поддержит идею Решетникова.
«Центробанк прекрасно знает, что такой механизм существует в Китае и он возможен, но он не думает, что это хорошая идея. Решетников, конечно, может обсуждать с ЦБ свои замечательные идеи, но вряд ли это к чему–то приведет. Скорее всего, он предлагает не какой-то конкретный механизм, потому что это епархия ЦБ, он просто сболтнул: "Давайте сделаем, как в Китае", а как именно – вопрос к ЦБ. Он может обсуждать что угодно и с кем угодно, но ЦБ вряд ли согласится на эту схему, потому что это подрывает усилия ЦБ по формированию единого платежного пространства», - заключил собеседник НСН.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем России выгодно повышение цен на нефть.
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