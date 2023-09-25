Решетников предложил ввести «китайскую мембрану» для нормализации курса рубля

По словам министра, сейчас эта позиция обсуждается с Центробанком. При этом речь ни в коем случае не идет о двух курсах, что было бы крайне вредным явлением для экономики, подчеркнул руководитель ведомства.

Решетников добавил, что необходимо следить за тем, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки». Сегодня этого мониторинга в полной мере нет, подчеркнул министр экономического развития. «А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся. Ведь чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — пояснил глава ведомства.

Сейчас нет ограничений на перевод рублей за границу, добавил Решетников. По его словам, это приводит к увеличению объема российской валюты, которая может вовлекаться в валютные игры против рубля.

Министр заявил, что ведомство ждет ответных предложений от Центробанка. Если и дальше полагаться лишь на имеющийся инструментарий (в первую очередь — на регулирование ключевой ставки), заложником ситуации станет реальный сектор экономики, отметил Решетников. Он также указал на невозможность решения сложной проблемы лишь одним инструментом.

В частности, два курса юаня существует в Китае — офшорный и оншорный. В первом случае чисто рыночный курс устанавливается на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и в других странах. Во втором Центробанк страны ежедневно устанавливает референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

Ранее Решетников заявил, что доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

